Erzincan'da tenisin birincileri belli oldu
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Erzincan'da Okul Sporları A Gençler Tenis İl birinciliği müsabakaları yapıldı.
Erzincan'da Okul Sporları A Gençler Tenis İl birinciliği müsabakaları yapıldı.
Erzincan'da 2022-2023 eğitim- öğretim yılı Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan A Gençler Tenis İl birinciliği müsabakaları Ülkü Spor Kompleksi Tenis Kortlarında gerçekleşti.
Çekişmeli geçen maçlar sonunda derece yapan sporculara madalyaları takımlara ise kupaları düzenlenen tören ile verildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor