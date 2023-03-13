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Erzincan'da tenisin birincileri belli oldu

Spor Haberleri

Erzincan'da tenisin birincileri belli oldu

Erzincan'da Okul Sporları A Gençler Tenis İl birinciliği müsabakaları yapıldı.

Erzincan'da Okul Sporları A Gençler Tenis İl birinciliği müsabakaları yapıldı.

Erzincan'da 2022-2023 eğitim- öğretim yılı Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan A Gençler Tenis İl birinciliği müsabakaları Ülkü Spor Kompleksi Tenis Kortlarında gerçekleşti.

Çekişmeli geçen maçlar sonunda derece yapan sporculara madalyaları takımlara ise kupaları düzenlenen tören ile verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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