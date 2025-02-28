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Erzincan'da Spor Hakları ve Güvenlik Toplantısı

Erzincan'da Spor Hakları ve Güvenlik Toplantısı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, 24Erzincanspor taraftar temsilcileri ve kulüp yöneticileriyle dostluk ve güvenli bir atmosferin sağlanması amacıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, spor etkinliklerinde şiddetin önlenmesi ve fair-play anlayışının güçlenmesi konuları değerlendirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, 24Erzincanspor taraftar temsilcileri ve kulüp yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, tribünlerde dostluk ve güvenli bir atmosferin sağlanması için işbirliği yapılacağını vurguladı.

24Erzincanspor kulüp binasında Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba başkanlığında taraftar guruplarının katılımları ile huzur ve güvenlik toplantısı yapıldı.

Toplantıya Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, İl Emniyet Müdür yardımcısı Turgay Beren, 24Erzincanspor kulüp başkanı Burak Çalık ve Erzincan'daki tüm taraftar guruplarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda müsabakalarda gerçekleşmiş ve gerçekleşmesi muhtemel olan olayların önüne geçilmesi için yapılan ve yapılacak olan çalışmalar ile müsabakaların dostluk ve kardeşlik ruhu içerisinde icra edilmesi değerlendirildi.

İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, şiddetin önlenmesi ve fair-play anlayışının güçlenmesi adına taraftarların örnek bir duruş sergilemeleri gerektiğini belirtti. Baybaba, " Spor, dostluk ve kardeşliktir, el ele vererek fair-play ruhunu sahalara ve tribünlere taşıyalım. Şehrimizin güvenliği için hep birlikte hareket edelim. Tüm taraftarlarla iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Erzincan'daki tüm taraftar gurupları da Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve tüm emniyet personellerine gösterdikleri yakınlıktan dolayı teşekkür ettiler. Toplantı ikramın ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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