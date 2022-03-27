Erzincan'da Okul Sporları Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası yapıldı - Haberler

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Erzincan'da Okul Sporları Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası yapıldı

AA - Kemal Özdemir - Spor
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Erzincan'da Okul Sporları Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası yapıldı

Erzincan'da, Okul Sporları Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Türkiye Şampiyonası düzenlendi.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Okul Sporları Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Türkiye Şampiyonası düzenlendi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki 2 bin 970 rakımlı Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, Kayseri, Erzurum ve Erzincan'dan 26 sporcu katıldı.

Kadınlar ve erkekler olarak iki kategoride gerçekleştirilen şampiyonada, küçük kızlarda Ayşe Esen, gençlerde ise Ela Özdemir birinci oldu. Erkekler kategorisinde ise birinciliği yıldızlarda Semih Anıl, küçüklerde Mehmet Akif Emeç, Gençler B kategorisinde Ferhat Yağbasan ve Gençler A Kategorisinde ise Halil Kömür kazandı.

Erzincan'da Okul Sporları Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası yapıldı

Erzincan'da Okul Sporları Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası yapıldı

Erzincan'da Okul Sporları Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası yapıldı

Erzincan'da Okul Sporları Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası yapıldı

AA / Kemal Özdemir - Spor

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Toros Dağları, Erzincan, Türkiye, Spor, Haberler

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