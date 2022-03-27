Erzincan'da Okul Sporları Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası yapıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Okul Sporları Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Türkiye Şampiyonası düzenlendi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki 2 bin 970 rakımlı Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, Kayseri, Erzurum ve Erzincan'dan 26 sporcu katıldı.

Kadınlar ve erkekler olarak iki kategoride gerçekleştirilen şampiyonada, küçük kızlarda Ayşe Esen, gençlerde ise Ela Özdemir birinci oldu. Erkekler kategorisinde ise birinciliği yıldızlarda Semih Anıl, küçüklerde Mehmet Akif Emeç, Gençler B kategorisinde Ferhat Yağbasan ve Gençler A Kategorisinde ise Halil Kömür kazandı.