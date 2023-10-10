- Erzincan'da off road, paraşüt, motokros yarışları nefes kesti

ERZİNCAN - Doğa sporlarının başkenti durumuna gelen Erzincan'da düzenlenen off road, paraşüt, motokros yarışları nefes kesti.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Erzincan'da Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması düzenlenirken etkinliğe off road ve motokroscularda renk kattı.

Yarışmalarda genel klasman, kadınlar ve takım olmak üzere 3 kategoride mücadele eden 71 sporcu, önceden belirlenen hedef noktasına inebilmek için yaklaşık 10 dakikalık uçuş gerçekleştirdi. Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve THSF Başkanı Ahmet Saim Yılmaz tarafından verildi.

Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması, son gün atlayışları off-road ve motokros gösterileriyle sona erdi. Yarışlar sonucunda genel klasmanda birinci Halil İbrahim Lalik, ikinci Levent Günher, üçüncü Emre Aktepe oldu. Kadınlarda Naime Yürekli birinci, Elif Gülşad Keskin ikinci, Şoreş Deniz Keskin üçüncü olarak yarışı tamamladı. Takımlarda ise Erzincan Çakırman Sportif Havacılık Kulübü birinci, Elazığ Sportif Havacılık Kulübü ikinci, Ordu Sportif Havacılık Kulübü üçüncü oldu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğan, "Erzincan doğa sporlarında bir başkent olabilir. Burada bir potansiyel var. İnşallah, hep beraber su sporları ve doğa sporlarının başkenti Erzincan olacak. Biz bu anlamda iddialıyız. Bu anlamda da bütün alt yapı çalışmalarını beraber yapacağız. Buradaki ve Erzincan dışından gelen insanları, Erzincan'da mutlu ve huzurlu bir şekilde bu bütün sporları yapıp, streslerini atarak tekrar bulundukları şehirlere gidecekler. Erzincan'da böyle bir potansiyel var. Erzincan bu anlamıyla bir terapi merkezi. Doğal bir terapi merkezi. Yukarıda yamaç paraşütü, aşağıda off road, motokros, raftingimiz var, kanomuz var. Bu anlamda Türkiye'de Erzincan'ın başkent olması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" diye konuştu.