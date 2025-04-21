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Erzincan'da Karate Aday Hakemlik Kursu Tamamlandı

Erzincan'da Karate Aday Hakemlik Kursu Tamamlandı
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Erzincan'da düzenlenen karate aday hakemlik kursuna 16 kursiyer katılarak eğitim aldı. Teorik ve uygulanabilir eğitimlerin ardından mezun olan adaylar, karate hakemlik kariyerlerine ilk adımlarını attı.

Erzincan'da düzenlenen karate aday hakemlik kursuna 16 kursiyer katıldı.

13 Şubat Şehir Stadyumu'nda düzenlenen karate aday hakemlik kursu, hem Erzincanlı hem de farklı illerden gelen kursiyerlerin katılımıyla tamamlandı.

3 gün süren kursa katılan 16 kursiyer, teorik ve uygulamalı eğitimler sonunda mezun oldu. Eğitim süreci boyunca adaylara, karate hakemlik kuralları, müsabaka yönetimi ve hakemlik teknikleri gibi konularda kapsamlı bilgiler verildi.

Karate sporuna gönül veren adaylar, kurs boyunca alanında uzman eğitmenlerden destek alarak bilgi ve tecrübelerini artırdı. Kurs sonunda yapılan değerlendirme sınavında başarılı olan kursiyerler, karate branşında hakemlik kariyerlerine ilk adımlarını atmış oldu. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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