Erzincan'da Karasu Nehri'nde Rafting Tutkunları Serinliyor

Erzincan'daki Karasu Nehri, rafting tutkunları ve serinlemek isteyenler için ideal bir adres haline geldi. Nehir, doğaseverlere eşsiz manzarası eşliğinde rafting yapma imkanı sunuyor. Erzincan, su ve doğa sporlarında marka şehir olma yolunda ilerliyor.

ERZİNCAN'da doğal güzellikleriyle adrenalin severlerin ilgi odağı haline gelen Karasu Nehri, rafting tutkunlarının ve sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenlerin vazgeçilmez adresi oldu.

Türkiye'nin önemli rafting parkurlarına sahip olan Erzincan'a yaz tatili için gelen vatandaşlar rafting yapmanın heyecanını yaşarken aynı zamanda da serinlediler. Erzincan'daki Karasu Nehri, Türkiye'nin farklı noktalarından gelen adrenalin tutkunları ve doğaseverlere eşsiz manzarası eşliğinde rafting yaparak stres atma imkanı sunuyor. Rafting başta olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok spor organizasyonuna başarıyla ev sahipliği yapan doğa harikası Erzincan, su ve doğa sporlarında marka şehir olma yolunda ilerliyor.

Erzincan'ı doğudan batıya bölen Karasu Nehri, özellikle rafting, kano, kamp alanları ve kanyon geçişleriyle kısa sürede cazibe merkezine dönüşerek turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı ziyaretçiler Erzincan ile Kemah ilçesi arasındaki Karasu Nehri rafting parkuruna geliyor. Hazırlıklarını tamamlayan sporcular ve rafting meraklıları, botla nehre girmeden raftingle ilgili bilgi verildi. Ardından bota binerek kürek çeken turistler, yaklaşık 10 kilometrelik parkurda 3 buçuk saat rafting yaptı. Soluğu rafting botlarıyla nehirde alan katılımcılar, zorluk derecesi 3 olan 10 kilometrelik parkurun dalgalı sularında rafting yaparak adrenalin dolu unutulmaz bir gün geçiriyor. Katılımcılar, nehrin hızlı akan bölgelerinde kürek çekerken durgun sularının olduğu bölgede ise zaman zaman yüzerek serinledi.

Rafting yapan 13 yaşındaki İlayda Reyyan Koşan raftingin çok eğlenceli olduğunu ifade ederek, 'Bugün Erzincan'da bulunan Acemoğlu Kanyonunda rafting yaptık. Rehberlerimizin izin verdiği yerlerde suya girdik. Gayet eğlenceliydi. Herkesi bekliyoruz diye konuştu.

Rafting yapan Eda Soylu da sıcak yaz günlerinde yapılan etkinliğin çok iyi geldiğini ifade ederek, 'Erdoğa spor kulübü olarak bugün Karasu nehrinde rafting yaptık. Yaklaşık 3 buçuk 4 saat süren bir maceraydı. Burada doğası ve parkuru olarak çok eğlenceli bir rafting turu yaptık. Bu sıcak yaz günlerinde çok iyi geliyor. Herkese tavsiye ederim dedi.

Çevre mühendisi Sümeyra Saban, 'Erzincanlıyım. Erzincan'ın eşsiz doğasını rafting yaparak değerlendirip Fırat nehri üzerinde ki kanyonları gördük. Günümüzü böyle değerlendirdik. İmkanı olan bir çok kişiye tavsiye ediyorum. Çok güzel bir deneyimdi diye konuştu.

İlk kez rafting yapan Arif Çakır, 'Daha önceden hiç katılmadım. Gayet güzel geçti. İlk başta bir tedirginliğim vardı. Ama hocalarım ve eğitmenler sağolsun bize çok güzel anlattılar. Zaten Erzincan'ın doğal güzellikleri belli. Çok mutluyuz. Özellikle Acemoğlu Kanyonunda çok güzel yüzme alanları var. Soğuk sular mevkiinde çok güzel yerler var. İyi ki de gelmişim. Çok mutlu oldum. Bu sıcak yaz gününde hem serinledik hem spor yaptık dedi.