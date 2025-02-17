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Erzincan'da Havan Atışları Gerçekleştirildi

Erzincan'da Havan Atışları Gerçekleştirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Erzincan'daki 59'uncu Havan ve Topçu Eğitim Tugayı'nın havan atışları yaptığını duyurdu. Havan atışlarına dair fotoğraflar da paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Erzincan'da bulunan 59'uncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından havan atışları gerçekleştirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan paylaşımda, "59'uncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığımız, Topçu Teğmen Mustafa Ertuğrul Ağır Silah Atış Alanı/Erzincan'da;

18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımız, Kazanağzı Atış ve Tatbikat Alanı/Çanakkale'de "Havan Atışları" gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

Havan atışlarından fotoğraf kareleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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