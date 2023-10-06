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Erzincan'da Hasan Sarol Sezonu Türkiye Cirit Şampiyonası 1. Lig'e Yükselme D Grubu Müsabakaları Başladı

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Spor Haberleri

Erzincan'da düzenlenen Hasan Sarol Sezonu Türkiye Cirit Şampiyonası 1. Lig'e yükselme D Grubu müsabakaları başladı. Erzincan, Uşak, Manisa ve Sivas illerinden 4 takımın mücadele ettiği turnuvaya 60 sporcu katılıyor. İlk gün müsabakaları Fatih Mahallesi Cirit Sahasında gerçekleştirildi.

Erzincan'da Hasan Sarol Sezonu Türkiye Cirit Şampiyonası 1. Lig'e Yükselme D Grubu müsabakaları başladı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca organize edilen müsabakalarda, Erzincan, Uşak, Manisa ve Sivas illerinden 4 takım yükselme mücadelesi verecek.

Hasan Sarol 2023 Sezonu Atlı Cirit 1. Lige yükselme D grubu müsabakalarına 60 sporcu katılıyor.

Fatih Mahallesi Cirit Sahasında düzenlenen ilk gün müsabakalarıyla turnuva başladı.

Kaynak: AA / Spor

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