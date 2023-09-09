Erzincan'da düzenlenen Uluslararası Tenis Europe 14 yaş ve altı Ergan Cup Turnuvasının kapanış ve ödül töreni gerçekleştirildi. Turnuvaya 6 ülkeden 54 sporcu katıldı ve dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Erzincan'da düzenlenen Uluslararası Tenis Europe 14 yaş ve altı Ergan Cup Turnuvasının kapanış ve ödül töreni yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Uluslararası ve Türkiye Tenis Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle Ülkü Spor Kompleksi tenis kortlarında bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Tenis Europe 14 Yaş ve altı Ergan Cup Turnuvasının kapanış ve ödül töreni yapıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı'nın 2023 yılı faaliyet programında yer alan Tenis Sporunun yaygınlaşması için Erzincan Ülkü Spor Kompleksi tenis kortlarında düzenlenen organizasyona 6 ülkeden 23 kız, 31 erkek olmak üzere toplam 54 sporcu katılım sağladı.

Müsabakalar sonucunda düzenlenen turnuvanın kapanış ve ödül töreninde tek erkekler, tek kadınlar, çift erkekler ve çift kadınlar kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi. - ERZİNCAN