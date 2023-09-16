Erzincan'da Dumanlı MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları başladı

Dumanlı MTB Cup XCC-XCO Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları, Erzincan'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Erzincan Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Refahiye Kaymakamlığı ile Refahiye Belediyesi iş birliğinde Dumanlı Tabiat Parkı'nda düzenlenen organizasyona, 3 ülke, 6 şehirden 48 sporcu katılıyor.

Organizasyonda Kazakistan, Çekya, Ukrayna ile Türkiye'den Sivas, Kocaeli, Erzurum, Sinop, Malatya ve Kayseri illerinden toplam 48 sporcu, pedal çevirecek.

İlk gün yarışmalarda elit erkekler ve kadınlar branşında sporcular parkurda dereceye girmek için ter döktü.

Yarışlar 17 Eylül Pazar günü düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.