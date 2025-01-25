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Erzincan'da Dağ Kayağı Sporcuları Sömestir Tatilinde Antrenman Yapıyor

Erzincan'da Dağ Kayağı Sporcuları Sömestir Tatilinde Antrenman Yapıyor
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Erzincan'da sömestir tatiline giren dağ kayağı sporcuları, Ergan Kayak Merkezi'nde antrenman yaparak yeteneklerini geliştiriyor. Milli sporcu Yeliz Esen öncülüğünde hız, teknik ve taktik becerilerini artıran çocuklar, dağ kayağı tutkusunu vatandaşlarla paylaşıyor.

Erzincan'da sömestir tatiline giren dağ kayağı sporcuları Ergan'ın zirvelerinde kayak yapmak için eğitimlerini sürdürüyor.

Erzincan Dağcılık ve Kayakçılık İhtisas Spor Kulübü dağ kayağı u14 ve u20 kategori sporcuları sömestir tatilini Ergan Kayak Merkezinde dağ kayağı antrenmanı yaparak değerlendirdi.

Dağ kayağı antrenörü ve milli sporcu Yeliz Esen öncülüğünde antrenmanlarını gerçekleştiren çocuklar hız, teknik ve taktik becerilerini geliştirmek için önce özel yapım malzemeyle karla kaplı dağda tırmandılar, ardından kayarak indiler.

Aralarında 10 yaşındaki dağ kayağı sporcusunun da yer aldığı dağ kayağı sporcuları vatandaşları Ergan Dağı'na davet ettiler.

Dağ kayağı antrenörü ve milli sporcu Yeliz Esen ise Ergan Kayak Merkezi'nde çeşitli antrenmanlar için araziler olduğunu kaydetti. Arazilerde sporcuları yetiştirdiklerini belirten Esen, Ergan Dağı'nın oldukça zengin bir kayak merkezi olduğuna dikkat çekti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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