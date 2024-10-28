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Erzincan'da Cumhuriyet Bayramı İçin Koşu Düzenlendi

Erzincan'da Cumhuriyet Bayramı İçin Koşu Düzenlendi
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Cumhuriyetin 101. yıl dönümü kapsamında Erzincan'da düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'na 88 sporcu katıldı ve dereceye girenlere madalya verildi.

Erzincan'da Cumhuriyetin 101. yıl dönümü kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel Cumhuriyet Koşusu düzenlendi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü önünden başlayan koşu, Dörtyol Meydanı'nda sona erdi. Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenen yarışa 55 erkek ve 30 kız sporcu olmak üzere toplamda 88 sporcu katıldı.

Koşunun ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya takdimi yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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