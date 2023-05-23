Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Erzincan'da bisiklet turu

Erzincan'da bisiklet turu

Spor Haberleri

Erzincan'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turu yapıldı.

Erzincan'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turu yapıldı.

Bisiklet severlerin bir araya geldikleri etkinlikte belediye önünden başlayan bisiklet turu Cumhuriyet meydanında sona erdi.

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, "Erzincan'da Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası dolayısıyla organize ettiğimiz etkinlikle bisiklet severlerimizle birlikte hem spor hem de hareketli yaşam için pedal çevirdik. Amacımız insanları bisiklet kullanmaya teşvik etmektir." ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

Erzincan Seçim Sonuçları
Erzincan Yerel Seçim Sonuçları 2019
Erzincan Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Erzincan Gençlik Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title