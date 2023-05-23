Erzincan'da bisiklet turu

Erzincan'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turu yapıldı.

Bisiklet severlerin bir araya geldikleri etkinlikte belediye önünden başlayan bisiklet turu Cumhuriyet meydanında sona erdi.

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, "Erzincan'da Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası dolayısıyla organize ettiğimiz etkinlikle bisiklet severlerimizle birlikte hem spor hem de hareketli yaşam için pedal çevirdik. Amacımız insanları bisiklet kullanmaya teşvik etmektir." ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN