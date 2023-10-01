Erzincan'da Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında 3x3 Basketbol müsabakaları düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Birliği Başkanlığı himayesinde ve Herkes İçin Spor Federasyonu koordinasyonunda organize edilen 'Avrupa Spor Haftası' çerçevesinde Erzincan'da 3x3 Basketbol müsabakaları düzenlendi. Dörtyol Kızılay Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte başarılı olan sporculara ödül ve madalyaları takdim edildi.

Erzincan'da 'Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri' çerçevesinde 3x3 Basketbol müsabakaları Dörtyol Kızılay Meydanı'nda düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Birliği Başkanlığı himayesinde ve Herkes İçin Spor Federasyonu koordinasyonunda organize edilen 'Avrupa Spor Haftası' çerçevesinde çeşitli spor etkinlikleri düzenlenmeye devam ediyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Avrupa Spor Haftası'nda çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyleri bir araya getirerek hareket bilincini arttıran bir hafta tüm ülkede olduğu gibi Erzincan'da da dolu dolu geçiyor. Ülke genelinde çeşitli etkinlikler ve sportif faaliyetlerle kutlanan haftada son olarak Erzincan'ın göbeğinde 3x3 Basketbol fırtınası esti. Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 3x3 Basketbol müsabakaları heyecan dolu maçlara sahne oldu. Dörtyol Kızılay Meydanı'nda gerçekleştirilen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda başarılı olan sporculara ödül ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Avrupa çapında da "Aktif Ol" temasıyla her yıl gerçekleştirilen kutlamalarla tüm bireylerin harekette kalmaları, sporla iç içe bir yaşam sürmeleri gerektiğini, sağlıklı ve kaliteli yaşam için sportif hareketliliğe katılmalarının önemine dikkat çekilmeye çalışılmaktadır. - ERZİNCAN