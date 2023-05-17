Üye Girişi
Haberi Paylaş
Erzincan'da atıcılık il birinciliği müsabakaları yapıldı

Erzincan'da atıcılık il birinciliği müsabakaları yapıldı

Spor Haberleri

Erzincan'da atıcılık il birinciliği müsabakaları yapıldı.

Erzincan'da atıcılık il birinciliği müsabakaları yapıldı.

15-21 Mayıs 2023 Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Erzincan'da düzenlenen sportif faaliyetlerle devam ediyor.

Etkinlikler çerçevesinde atıcılık il birinciliği müsabakaları yapıldı. Poligonda düzenlenen müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu tarafından takdim edildi. - ERZİNCAN

Erzincan Seçim Sonuçları
Erzincan Yerel Seçim Sonuçları 2019
Erzincan Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Haftası Erzincan Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title