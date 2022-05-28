Erzincan'da Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası başladı - Haberler

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Erzincan'da Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Erzincan'da Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da başladı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da başladı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonasının açılış seremonisi 15 ilden 210 sporcunun katılımıyla belediyesi önünde yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, müsabakalara katılan tüm sporculara başarı diledi.

Seremoninin ardından Atatürk Parkı içerisinde bulunan 2 kilometrelik parkurda yarışlara start verildi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Erzincan Türkiye Spor Haberler

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