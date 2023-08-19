Erzincan'da Ağustos Ayında Kayak Keyfi

HAVA sıcaklığının gölgede 40 dereceyi bulduğu Erzincan'da, kayak antrenörü Canser Atila, 3 bin 250 rakımlı Ergan Dağı'nda kayak yaptı. Atila, bölgede 12 ay kar bulunduğunu belirterek, "Ağustos ayında, bunaltan sıcaklarda kayak keyfi muhteşem" dedi.

Hava sıcaklığının gölgede 40 dereceyi bulduğu Erzincan'da vatandaşlar, serinlemek için farklı yöntemler geliştiriyor. Erzincanlı kayak antrenörü Canser Atila da serinlemenin yolunu, zirvede buldu. Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne giden Atila, kros motosikletiyle dağda kar bulunan alana çıktı. Atila, karların üzerinde kayak yaptı. Serinlemek isteyenleri zirveye davet eden Atila, "Şu an Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin zirvesindeyiz. Bulunduğumuz rakım, deniz seviyesinden 3 bin 250 metre yükseklikte. Hava ne kadar sıcak olursa olsun, burada 12 ay boyunca kar var. Ben de bunu fırsat bilerek ağustos ayında kayak takımlarımı aldım ve arkadaşımla kros motoruyla dağın zirvesine çıktık. Saatlerce mis gibi havada kayak yaptık. Sıcaktan bunalan herkesi Erzincan'a bekliyoruz" diye konuştu. (DHA)