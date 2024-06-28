Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da 4'üncü Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da düzenlenen 4'üncü Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Erzincan merkezde Millet Bahçesi arkasında bulunan sokağa kurulan basketbol sahalarında gençler doyasıya basketbol oynamanın keyfini sürdüler. 12 ilden gelen 17 kız, 23 erkek toplam 40 takımın kıyasıya mücadele ettiği Doğu Anadolu Bölge Final Müsabakalarında heyecanlı anlar yaşandı. Erzincan, Erzurum, Elazığ, Iğdır, Ağrı, Hakkari, Bitlis, Ardahan, Muş, Van, Bingöl ve Tunceli illerinden gelen takımların katılımıyla gerçekleşen 4'üncü Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası gece geç saatlere kadar sürdü. - ERZİNCAN

Erzincan'da düzenlenen 4'üncü Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Erzincan merkezde Millet Bahçesi arkasında bulunan sokağa kurulan basketbol sahalarında gençler doyasıya basketbol oynamanın keyfini sürdüler.

12 ilden gelen 17 kız, 23 erkek toplam 40 takımın kıyasıya mücadele ettiği Doğu Anadolu Bölge Final Müsabakalarında heyecanlı anlar yaşandı. Erzincan, Erzurum, Elazığ, Iğdır, Ağrı, Hakkari, Bitlis, Ardahan, Muş, Van, Bingöl ve Tunceli illerinden gelen takımların katılımıyla gerçekleşen 4'üncü Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası gece geç saatlere kadar sürdü. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Doğu Anadolu Basketbol Erzincan Tunceli Ardahan Hakkari Erzurum Gençlik Bingöl Bitlis Elazığ Iğdır Ağrı Van Muş Basketbol Spor Güncel Haberler

Bakan Koca'ya Cuma namazı çıkışı istifa iddiaları soruldu, yine yalanlamadı

Bakan Koca'ya Cuma namazı çıkışı istifa iddiaları soruldu, yine yalanlamadı

 Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

 Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı

Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı

 Esad'ın 'Girişimlere açığız' mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu yanıt

Esad'ın "Girişimlere açığız" mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu yanıt
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title