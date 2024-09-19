Erzincan'da 2. Kamu Spor Oyunları Sona Erdi

Erzincan'da düzenlenen 2. Kamu Spor Oyunları sona erdi. Şampiyon takımlar, 02-05 Ekim'de yapılacak bölge maçlarında Erzincan'ı temsil edecek.

Erzincan'da kamu çalışanları arasında düzenlenen 2. Kamu Spor Oyunları, voleybol, 3x3 basketbol ve masa tenisi branşlarında oynanan müsabakalarla sona erdi. Voleybol ve basketbol kategorilerinde dereceye giren takımlar, 02-05 Ekim 2024 tarihlerinde Erzincan'da yapılacak Doğu Anadolu Bölgesi Grup Maçlarında Erzincan'ı temsil edecek.

Erzincan'da, kamu çalışanlarının kaynaşmalarını sağlamak, kurumlar arası iş birliğini artırmak ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen 2. Kamu Spor Oyunları, voleybol, 3x3 basketbol ve masa tenisi branşlarında oynanan çekişmeli müsabakalarla tamamlandı.

Voleybol Erkekler Kategorisi'nde 17 takım eleme usulüne göre mücadele etti. Oldukça çekişmeli geçen final maçında, Erzincan İtfaiye Müdürlüğü takımını 2-1 yenen Adli Yargı Adalet Komisyonu takımı il birincisi oldu. Kadınlar voleybol kategorisinde ise, İl Emniyet Müdürlüğü takımını 2-1'lik skorla mağlup eden Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi takımı şampiyonluğu kazandı.

3x3 Basketbol Erkekler Kategorisi'nde, rakibi Ağız ve Diş Sağlığı takımını 15-5 yenen İl Emniyet Müdürlüğü takımı il birincisi oldu. Masa Tenisi erkekler kategorisinde ise Erzincan Valiliği takımı birinci olmuştur.

Bu spor dallarında birinci olan takımlar, 02-05 Ekim 2024 tarihlerinde Erzincan'da düzenlenecek olan Doğu Anadolu Bölgesi Bölgesel Grup Maçlarında Erzincan'ı temsil etme hakkı kazandı. - ERZİNCAN