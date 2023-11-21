Erzincan'da 100. Yıl Sağlık Futbol Turnuvası Başladı

Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak amacıyla Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen 100. Yıl Sağlık Futbol Turnuvası başladı. Turnuvanın açılış maçında İl Sağlık Müdürlüğü, Valilik ve İl Müdürlerinden oluşan takımlar karşılaştı.

Cumhuriyetin 100. yılının anısına Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin organizasyonu ile 100. Yıl Sağlık Futbol Turnuvası düzenlendi.

Belediye spor tesislerinde, İl Sağlık Müdürlüğü ile Valilik ve İl Müdürlerinden oluşan takımların karşılaştığı gösteri maçıyla turnuva başlamış oldu. 6 grup ve 24 takımdan oluşan turnuvanın açılış maçında; Sağlıktan Sorumlu Vali Yardımcısı Yusuf İzci, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'da yer aldı.

100. Yıl Sağlık Futbol Turnuvası'nın açılış maçı keyifli anlara sahne olurken, müsabakayı ise dostluk kazandı.

Erzincan Sağlık İl Müdürü Dr. Cihan Tekin, "Sağlık camiası olarak cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı nedeni ile hem cumhuriyetimiz kuruluşunun kutlamasını anlamlı kılmak hem de sağlıkçı arkadaşlarımızı bir araya getirmek birlik beraberlik içerisinde onlarında uyumluluğun sağlanması ve birlik beraberlik sergilenmesi amaçlanmıştır. Bu anlamda bir futbol turnuvası düzenledik. Bu kapsamda çeşitli hastanelerden, ilçelerden katılan takımlar ile birlikte toplamda 24 takım olacak. İnşallah bir aylık süreç içerisinde 4 ayrı grup içerisinde 6 takımın yer aldığı turnuvada ilk olarak ilk iki takımın puan usulü gruptan çıkacak. Ardından da çeyrek filan yarı filan ve final maçı ile turnuvamızı taçlandırmış olacağız. Şuanda açılış maçını temsili olarak biz turnuvadan önce il sağlık müdürlüğü karma ekibi ile birlikte vali yardımcımızın, vali beyin özel kalem müdürünün ve çeşitli il müdürlerimizin bir araya gelmiş valilik takımı ile birlikte açılış maçını yapıyoruz. Ardından turnuvanın ilk maçı yapılacak" dedi.

Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, turnuvanın hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesi ile düzenlenen il sağlık müdürlüğü tarafından 24 takımın katıldığı bir futbol turnuvasında bir araya geldik. Bizde bu organizasyon kapsamında sağlık müdürlüğünün bir takımı ve valilik ve il müdürlerimizden oluşan bir takımla beraber bir açılış maçı yapacağız. Turnuvanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ben bu vesile ile cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum." diye konuştu. - ERZİNCAN