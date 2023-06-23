Erzincan, Badmintonda Ulusal ve Uluslararası Dereceleriyle Adından Söz Ettiriyor

Erzincan'da farklı yaş gruplarından 30 milli sporcunun yer aldığı 8 badminton kulübü bulunuyor. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceleri bulunan milli sporcular, olimpiyatlara katılabilmek için sıkı çalışıyor. Erzincanlı sporcular, badmintonda ülkenin en önemli başarılarını elde ediyor. Milli takım antrenörleri, Erzincan'da 130 sporcuyla geleceğin şampiyonları olma hedefiyle çalışıyor. Erzincanlı milli sporcular, ülkeye tarihi başarılar kazandırıyor.

Erzincan, badmintonda ulusal ve uluslararası dereceleri bulunan milli sporcu sayısıyla adından söz ettiriyor.

Farklı yaş gruplarından 30 milli sporcunun yer aldığı kentte, 8 badminton kulübü bulunuyor.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceleri bulunan milli sporcular, olimpiyatlara katılabilmek için sıkı çalışıyor.

Badminton Milli Takım antrenörleri Murat Sönmez ve Uğur Erçetin nezaretinde kentteki spor salonlarında 6 ila 25 yaş arası 130 sporcu da geleceğin şampiyonları olma hedefiyle ter döküyor.

Sönmez: "Erzincanlı sporcular ülkeye tarihi başarılar kazandırdı"

Milli takım antrenörü Murat Sönmez, AA muhabirine, Erzincan'ın badminton branşında Türkiye'nin lokomotifi olduğunu söyledi.

Badmintonda ülkenin en önemli başarılarını Erzincanlı sporcuların elde ettiğini aktaran Sönmez, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin bu branşta dört Avrupa şampiyonu var, dördü de Erzincan'dan çıktı. Erzincanlı sporcular; Avrupa ikinciliği, Avrupa üçüncülüğü, üniversiteler Avrupa şampiyonluğu, liseler dünya ikinciliği gibi ülkeye tarihi başarılar getiren başarılar da kazandırdı. Son olarak özellikle Akdeniz Oyunları'nda aldığımız başarılar, bayanlarda Türkiye'nin ilk Avrupa şampiyonunu çıkarmamız, Erzincan'ın bu branşta ne kadar önemli bir il olduğunu bir kez daha kanıtladı."

Sönmez, altyapıdan sporcuları alıp üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, milli sporcuların aldığı üst düzey başarıların, şehir ve ülke sporuna büyük katkı sağladığını vurguladı.

Olimpiyatlar için iddialı çalıştıklarını anlatan Sönmez, "Olimpiyatlarda ilk üç basamağa çıkmak istiyoruz. Yine tek erkeklerde iyi bir sporcumuz var. O da basamakları çok hızlı çıkıyor. Badmintonun bütün branşlarında gelecek yıllarda olimpiyatlara gitmek için planlamalar yapıyoruz. İnşallah ileriki zamanlarda Erzincan'dan 4 sporcumuzu olimpiyatlara göndermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Korkut: "Hedefim, kota alıp olimpiyatlara katılmak"

Milli sporcu Aleyna Korkut (15) badminton branşıyla 7 yaşında ailesinin vasıtasıyla tanıştığını ve 8 yıldır çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Korkut, "Hedefim Avrupa şampiyonluğuydu. Geçtiğimiz sene tek bayanlarda Avrupa şampiyonu oldum. Ülkemize tek bayanlardaki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdım. Bundan sonraki hedefim ağustos ayında Litvanya'da yapılacak olan 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ikinci altın madalyamı kazanmak ve sonrasında kota alıp olimpiyatlara katılmak." diye konuştu.

Sporcu Nisanur Çimen de yaklaşık altı yıldır badmintonla ilgilendiğini anlatarak, "Badmintonu önceden ablam yapıyordu. Ablamı izleyip çok özendim. Çok cazip geldi ve altı senedir bu sporu yapıyorum. Birçok uluslararası başarısı kazanan milli sporcu büyüklerimiz olduğu için, onlara özeniyoruz. Hocalarımız sayesinde milli takıma sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.