ERÜ Spor Bilimlerinden "Spor ile Hayatı Değiştir" etkinliği

KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Okul Dışı Öğrenme Ortamları dersi kapsamında Kayseri Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu'nda "Spor ile Hayat Değişir " etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında okulda eğitim-öğretim hayatlarına devam toplam 75 öğrenci ile birlikte okul bahçesinde sportif etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerin bitiminde üniversite ile okul öğretmen ve öğrencileri toplu hatıra fotoğrafı çektirdiler. Etkinlik bitiminde okul müdürü Mustafa Aksoy, ders sorumlusu Hasan Aksoyak'a bir teşekkür plaketi verdi.

Etkinlik ile ilgili açıklama yapan ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, ders kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ettiklerini söyledi. Aksoyak, " Bugün Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu'nda birçok sportif etkinlik düzenledik. Amacımız ders alan öğrencilerimizle birlikte buradaki öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak onların ilerleyen meslek hayatında karşılaşacakları durumlarla ilgili hazır bulunmalarını arttırmak ve sporun, fiziksel aktivitenin, Egzersizin önemi konusunda bilgilendirmek oldu. Bu kapsamda etkinliğimizi düzenlemek için bizlere destek olan katkı sağlayan herkese, bu projenin gizli kahramanları değerli öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KAYSERİ