Erciyes Üniversitesi'nde 'Sporla Tanışan Minik Kalpler' Etkinliği Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi çerçevesinde 'Sporla Tanışan Minik Kalpler' etkinliği düzenlendi.

Etkinlik çerçevesinde Şehit Suat Sarı Anaokulu öğrencileri ile birlikte okul bahçesinde basketbol, voleybol, futbol, eğitsel oyunlar düzenlendi. Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak nezaretinde etkinliklerin yanı sıra birçok ödüllü yarışmalar yapıldı. Oyunların sonunda katılan öğrencilere hediyeler verildi. Öğrencilerin branşlar hakkında merak ettikleri sorular cevaplandı. Etkinlik sonunda toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.

Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak; "Hem bizim öğrencilerimiz hem de etkinlik düzenlediğimiz okuldaki öğrenciler açısından son derece verimli ve faydalı bir etkinlik oldu. Özellikle takım sporları ve birçok bireysel branş hakkında çocuklar merak ettikleri soruların cevaplarını buldular. Okul bahçesinde birbirinden değişik eğitsel oyunlar oynayarak zevkli ve eğlenceli dakikalar geçirdiler. Bizleri okullarında misafir eden Şehit Suat Sarı Anaokulu idareci öğretmen ve öğrencilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - KAYSERİ