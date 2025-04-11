ERÜ'den 'Sağlık için sporu seçin' etkinliği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri Gönüllülük Çalışmaları dersi çerçevesinde Şehit Haldun Ateş İlkokulu'nda 'Sağlık için sporu seçin' etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında saat 10.00-11.30 arasında okulda 4. sınıfta eğitim-öğretim hayatlarına devam eden toplam 27 öğrenci ile birlikte okul bahçesinde sportif faaliyetler, yarışmalar ve etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerin bitiminde Erciyes Üniversitesi ve Şehit Haldun Ateş İlkokulu idareci, öğretmen ve öğrencileri toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliklere ve yarışmalara katılan tüm çocuklara hem sporu sevdirmek hem de spor yapma, spora katılma motivasyonlarını arttırmak için ayrı ayrı hediyeler teslim verildi. Ders Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak; "Gönüllülük çalışmaları dersi kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ediyoruz. Bu dönem 6. etkinliğimiz olarak Şehit Haldun Ateş İlkokulu'nda birçok sportif etkinlik düzenledik. Amacımız sporun sağlığımız için önemini belirtmek çocuklara spor branşlarını tanıtmak spor branşlarına ilgilerini ve katılımlarını arttırmak bu konuda onları desteklemek onları motive etmekti. Dersi alan öğrencilerimizle birlikte buradaki öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak üniversitede bu dersi alan öğrencilerimizin ilerleyen meslek hayatında karşılaşacakları durumlarla ilgili hazır olmalarını sağlamayı hedefledik. Sporun, fiziksel aktivitenin, egzersizin önemi konusunda bilgiler verdik. Bu kapsamda bizleri misafir eden Şehit Haldun Ateş İlkokulu idareci öğretmen ve öğrencilerine etkinliğimizi düzenlemek için bizlere destek olan katkı sağlayan herkese, bu projenin gizli kahramanları değerli öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KAYSERİ