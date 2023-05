ERÜ'de Başarılı Sporcular Ödüllendirildi

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalarda derece alan sporculara Rektör Prof. Dr. Fatih Altun tarafından hediye takdiminde bulunuldu. Törende konuşan Rektör Altun, sporcuları tebrik etti.

Rektörlük konferans Salonu'nda düzenlenen törene; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Unur ile ERÜ'lü sporcular katıldı. Törende konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ'lü sporcuları tebrik etti. Spora her zaman önem verdiklerine dikkat çeken Rektör Altun, alınan dereceklerden dolayı her zaman mutlu olduklarını söyledi. Rektör Altun, "Üniversitemiz sadece spor alanında değil, birçok alanda her zaman kendinden söz ettiren bir üniversite. Ben bu anlamda her zaman bizleri gururlandıran öğrencilerimize ve antrenör hocalarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Rektör Altun'un konuşmasının ardından Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalardan başarı ile dönen sporculara ve antrenörlere hediye takdiminde bulunuldu. - KAYSERİ