Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'un gelirleri, giderlerini karşılamıyor

"İşimiz daha önceki dönemlere göre daha zor fakat imkansız değil'"Trabzonspor her zaman zirveye oynayan bir takım""Bayrama kadar yönetimin bulması gereken 17 milyon Euro daha var.

"İşimiz daha önceki dönemlere göre daha zor fakat imkansız değil'

"Trabzonspor her zaman zirveye oynayan bir takım"

Kulüpteki diğer çalışmalar hakkında bilgi veren Doğan "Yeni tüzüğümüz konusunda arkadaşlarımız komisyon dahilinde çalışmaya devam ediyor. Bu tüzük kongresi diğerlerinden farklı olacak. Çünkü bakanlığın bizden istediği belli başlı konular var. Yine Trabzonspor'un kadın komisyonu kurulumunda son aşamaya geldik. Bu konuda örnek olmak istiyoruz ve bundan sonraki yönetimlerde olması gerektiğini düşünüyorum. Son olarak Süper Lig'e yükselen Samsunspor ve Çaykur Rizespor'u tebrik ediyor, Giresunspor'un da lige geri dönmesini temenni ediyorum" dedi.