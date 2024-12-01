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Ertuğrul Doğan Trabzonspor Seçiminde Oyunu Kullandı

Ertuğrul Doğan Trabzonspor Seçiminde Oyunu Kullandı
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Trabzonspor Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı Ertuğrul Doğan, 8 numaralı sandıkta oyunu kullandı ve seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Trabzonspor Kulübü'nün, olağan seçimli genel kurulunda Ertuğrul Doğan oyunu kullandı.

Hayri Gür Spor Salonu'nda dün başlayan ve bugün yapılacak olan seçimlerle sona erecek olan genel kurulun ikinci gününde başkan adayı Ertuğrul Doğan oyunu kullandı. Seçimlerin Trabzonspor adına hayırlı olması yönünde temennide bulunan Doğan, 8 numaralı sandıkta oy verdi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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