Ertuğrul Doğan: Sorunları minimuma indirmek için buradayız

Trabzonspor'un olağanüstü gerçekleşen kongresinde tek aday Ertuğrul Doğan, "Sorunlar çok net ve sorunların çözümü de belli. Tabii ki bu süreçte eksiklerimiz olacaktır ama sorunları minimuma indirmek için buradayız.

Trabzonspor'un olağanüstü gerçekleşen kongresinde tek aday Ertuğrul Doğan, "Sorunlar çok net ve sorunların çözümü de belli. Tabii ki bu süreçte eksiklerimiz olacaktır ama sorunları minimuma indirmek için buradayız. Trabzonspor camiasını ve gücünü arkamıza alarak bu sorunları çözmek için uğraşacağız" dedi.

Trabzonspor'un 48'inci yönetim kurulunun seçileceği 18-19'uncu olağanüstü kongresine, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlık yaptığı son dönemde asbaşkanlık görevinde bulunan Ertuğrul Doğan, başkanlığa aday olan tek kişi oldu. Kongrenin ikinci gününde delegelere hitap eden Ertuğrul Doğan, başkanlığa geldikten sonra hayata geçireceği çalışmalarla ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un sorunlarını çözerken camiayla ortak hareket edeceklerini söyleyen Doğan, "Kulübümüzün durumu bir gerçek ve camiamızla gerçekleri konuşmamız lazım. Biz bundan sonraki süreçte doğrusuyla eğrisiyle yapacağımız her işi anlatarak camiamıza taşıyarak yapacağız. Tabii ki bu süreçte eksiklerimiz olacaktır ama bunları minimuma indirmek için buradayız. İş hayatımda da bunu böyle yapıyorum. Bir hatayı yaptık ama aynı hata ikinci defa yapıldığı zaman hata olmaktan çıkıyor. Bunu çok iyi planlamamız lazım. Bu planlamalarla alakalı olarak çalışmalarımız hazır. Camiamızın da desteğiyle inşallah bu sıkıntıları yaşamayacağız" diye konuştu.