Erteleme maçında Ukrayna kazandı, Galler'in rakibi - Haberler

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Erteleme maçında Ukrayna kazandı, Galler'in rakibi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Erteleme maçında Ukrayna kazandı, Galler'in rakibi

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off A yolu yarı finalinde Ukrayna, İskoçya'yı 3-1 yenerek finalde Galler'in rakibi oldu.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off A yolu yarı finalinde Ukrayna, İskoçya'yı 3-1 yenerek finalde Galler'in rakibi oldu.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde İskoçya, Ukrayna'yı Hampden Park'ta konuk etti. 21.45'te başlayan maçta Hollanda Futbol Federayonu'ndan Danny Makkelie düdük çaldı. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlendi. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası 24 Mart'tan 1 Haziran'a kadar ertelenen mücadelenin 33'üncü dakikasında Ukrayna öne geçti. Ruslan Malinovskyi'nin pasında topla buluşan Andriy Yarmolenko'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. Rakip takım 49'uncu dakikada ise farkı 2'ye çıkardı. Oleksandr Karavaev'in ortasında altıpas önünde topla buluşan Roman Yaremchuk'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 0-2. Karşılaşmanın 79'uncu dakikasında İskoçya farkı 1'e indirdi. Ukrayna kalecisi Georgiy Bushchan'ın hatasını iyi değerlendiren Callum McGregor, ceza sahası içinde buluştuğu topa gelişine vurdu. Savunmanın engel olamaya çalıştığı meşin yuvarlak çizgiyi geçince fark 1'e indi: 1-2. Mücadelenin 90+5'inci dakikasında Ukrayna farkı yeniden 2'ye çıkardı. Oleksandr Zinchenko'nun pasında topla buluşan Artem Dovbyk, topu ağlarla buluşturdu: 1-3.

Mücadele 3-1 Ukrayna üstünlüğü ile sona erdi. Ukrayna bu sonuçla 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde 5 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da oynanacak maçta Galler'in rakibi oldu.

Galler ile Ukrayna arasında oynanacak karşılaşmanın kazananı ise 2022 Dünya Kupası'nda B Grubu'nda İngiltere, İran ve ABD'nin rakibi olacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

2022 Dünya Kupası Play Off Ukrayna Galler Spor Haberler

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