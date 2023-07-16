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Ersu Şaşma, Türkiye rekoru kırarak Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı

Spor Haberleri

Milli sporcu Ersu Şaşma, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Sırıkla Atlama Yarışması'nda Türkiye rekoru kırarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Milli sporcu Ersu Şaşma, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Sırıkla Atlama Yarışması'nda Türkiye rekoru kırarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ersu Şaşma, Rottach-Egern kasabasında yapılan organizasyonda mücadele etti.

Ersu Şaşma, yarışmadaki 5.90'lık derecesiyle Türkiye rekoru kırarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alma başarısı gösterdi.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

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