Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun (IAAF) faaliyet programında yer alan ve Almanya'da düzenlenen Uluslararası Sırıkla Atlama yarışmasına katılan milli atlet Ersu Şaşma, 5.90'lık derecesiyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı. Almanya'nın Rottach-Egern kasabasında yapılan organizasyonda 5.90 atlayarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alan Ersu Şaşma, büyükler Türkiye rekorunu da kırdı. Daha önceki rekor ise 5.81 ile yine Ersu Şaşma'ya aitti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Sırıkla Atlama yarışmasında 5.90 derecesi ile 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kota alan milli atlet Ersu Şaşma'yı tebrik etti.

Ersu Şaşma, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı

Ercan ATA ANKARA, (DHA)- Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun (IAAF) faaliyet programında yer alan ve Almanya'da düzenlenen Uluslararası Sırıkla Atlama yarışmasına katılan milli atlet Ersu Şaşma, 5.90'lık derecesiyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Almanya'nın Rottach-Egern kasabasında yapılan organizasyonda 5.90 atlayarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alan Ersu Şaşma, büyükler Türkiye rekorunu da kırdı. Daha önceki rekor ise 5.81 ile yine Ersu Şaşma'ya aitti.

BAKAN BAK'TAN MİLLİ ATLET ERSU ŞAŞMA İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Sırıkla Atlama yarışmasında 5.90 derecesi ile 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kota alan milli atlet Ersu Şaşma'yı tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

'Almanya'da düzenlenen Uluslararası Sırıkla Atlama yarışmasında 5.90 derecesi ile 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli atletimiz Ersu Şaşma'yı yürekten kutluyorum. Ersu Şaşma'nın başarısında emeği olanlara ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, milli sporcumuza ülkemizi temsil edeceği 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum.?