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Ersin Destanoğlu akut apandist nedeniyle ameliyat oldu

Ersin Destanoğlu akut apandist nedeniyle ameliyat oldu

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, akut apandist sebebiyle laparoskopik appendektomi ameliyatı oldu.

Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, akut apandist sebebiyle laparoskopik appendektomi ameliyatı oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde şiddetli karın ağrısı şikayeti bulunan futbolcumuz Ersin Destanoğlu'na akut apandist teşhisi konmuş olup; futbolcumuza Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof. Dr. Murat Gönenç tarafından laparoskopik appendektomi ameliyatı uygulanmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan Ersin Destanoğlu'nun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır. Ersin Destanoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Ersin Destanoğlu Altunizade Ameliyat Beşiktaş Spor Haberler

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