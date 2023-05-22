Ersin Destanoğlu akut apandist nedeniyle ameliyat oldu

Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, akut apandist sebebiyle laparoskopik appendektomi ameliyatı oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde şiddetli karın ağrısı şikayeti bulunan futbolcumuz Ersin Destanoğlu'na akut apandist teşhisi konmuş olup; futbolcumuza Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof. Dr. Murat Gönenç tarafından laparoskopik appendektomi ameliyatı uygulanmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan Ersin Destanoğlu'nun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır. Ersin Destanoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.