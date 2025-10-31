Haberler

Ersin Destanoğlu 100. Süper Lig Maçına Çıkmaya Hazırlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, 2 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile oynanacak derbide 100. Süper Lig maçına çıkacak. Genç kaleci, Beşiktaş formasıyla birçok başarıya imza attı ve bu önemli maça büyük bir heyecanla hazırlanıyor.

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı formayla 100'üncü Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig'de taraftarlarının beklentisinden uzak bir grafik sergileyen Beşiktaş'ta genç file bekçisi Ersin, 2 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile oynanacak derbide farklı bir heyecan yaşayacak.

Siyah-beyazlı eldiven, derbide sarı-lacivertli ekibe karşı sahaya çıkması halinde Beşiktaş formasıyla ligde "dalya" diyecek.

Beşiktaş altyapısından yetişen 24 yaşındaki Destanoğlu, siyah-beyazlı formayı ilk olarak 2019-2020 sezonunda giydi.

Söz konusu sezon ilk kez Antalyaspor'a karşı görev yapan genç kaleci, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 99, Avrupa kupalarında 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 ve TFF Süper Kupa'da ise 1 kez olmak üzere 122 maçta görev yaptı.

Ligde 34 maçta kalesini gole kapattı

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'ta görev aldığı 122 maçta 150 gol yedi.

Söz konusu maçların 34'ü ligde olmak üzere 40'ında kalesini gole kapatan genç file bekçisi, 82 karşılaşmada ise rakiplerinin gol bulmasına engel olamadı.

Süper Lig'de ise çıktığı 99 maçta 34 kez rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermeyen Ersin, kalesinde ise 109 gol gördü.

Beşiktaş'ta görev yaptığı müsabakalarda siyah-beyazlı kaleciye 1 kırmızı, 21 kez de sarı kart gösterildi.

İlk Süper Lig maçı Antalyaspor'a karşı

Ersin Destanoğlu, Süper Lig'de çıktığı ilk karşılaşmada Antalyaspor'a rakip oldu.

2019-2020 sezonunda ligin 27. haftasında Antalyaspor'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, Ersin'i kariyerinde ilk kez A takım seviyesinde bir müsabakada görevlendirdi.

Genç file bekçisi, karşılaşmada 90 dakika görev yaparken kalesinde 2 gol gördü.

Beşiktaş'ta 10 farklı teknik adamla çalıştı

Siyah-beyazlı kaleci, Beşiktaş kariyerinde forma giydiği 2019-2020 sezonundan bu yana 10 farklı teknik adamla çalıştı.

Söz konusu sezonda teknik direktör Sergen Yalçın'ın idaresinde ilk kez forma giyen Ersin Destanoğlu, daha sonra sırasıyla Önder Karaveli, Valerien Ismael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe, Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer ile çalıştı.

Beşiktaş'ta 7 sezonda 5 kupa kaldırdı

Siyah-beyazlı takımda 7. sezonunu geçiren Ersin Destanoğlu, Beşiktaş formasıyla önemli başarılara imza atan oyunculardan biri oldu.

Siyah-beyazlı takımla 5 kez kupa kaldıran Ersin, Beşiktaş'ın son şampiyonluğunu yaşadığı 2020-2021 sezonunda 35 maçta kaleye geçti. 13 müsabakada rakiplerinin gol sevincine izin vermeyen Ersin Destanoğlu, 35 karşılaşmada da kalesini koruyamazken sezon sonunda ise şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı takımda görev yaptığı 7 sezonda 1 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2'şer kez de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa zaferi yaşadı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Türkiye'nin konuştuğu davada nefesler tutuldu! Karar bekleniyor

Türkiye'nin konuştuğu davada nefesler tutuldu! Karar bekleniyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Hulusi Akar'ın küçük çocuğa kılıçla pasta yedirdiği görüntüler ses getirdi

Hulusi Akar'ın resepsiyondaki hareketi gündem oldu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

Eşinin kabrine gelen şahıs, korkunç manzarayla karşılaştı
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.