Karşıyaka Teknik Direktörü Ersin Aka, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Pazarspor mücadelesiyle ilgili, 'Kariyerimde 5-6 tane Pazarspor deplasmanım var. Ne kadar zorlu bir yer olduğunu özellikle fiziksel koşullar olarak, psikolojik olarak sonuç almanın hiç kolay olmadığını söylemek isterim' dedi.

- Ersin Aka: "Pazarspor zor bir deplasman"

İZMİR - Karşıyaka Teknik Direktörü Ersin Aka, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Pazarspor mücadelesiyle ilgili, "Kariyerimde 5-6 tane Pazarspor deplasmanım var. Ne kadar zorlu bir yer olduğunu özellikle fiziksel koşullar olarak, psikolojik olarak sonuç almanın hiç kolay olmadığını söylemek isterim" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın teknik direktörü Ersin Aka, yeşil-kırmızılıların hafta sonu oynayacağı Pazarspor maçıyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Pazarspor'un zor bir deplasman olduğunu dile getiren Aka, "Geçen hafta da kağıt üzerindeki en favori rakiplerimizden Elazığspor'u deplasmanda mağlup etmeyi başardılar. Bu bile bizim için zaten önemli bir bilgi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Kolay maç yok"

Ligde kolay maç olmayacağını vurgulayan Aka, "Bu hafta Pazarspor daha sonra Turgutlu, hiçbiri kolay maç olmayacak. Ancak bu söylediğimiz şeylerin de yanlış algılanmasını asla tasvip etmiyorum. Çünkü kadro kalitesi ve camia olarak bize yakın bir takım yok bu ligde. Bunu baştan söyleyeyim. Ama bunu söylerken de kariyerimde herhalde 5-6 tane Pazarspor deplasmanım var. Ne kadar zorlu bir yer olduğunu, özellikle fiziksel koşullar olarak, psikolojik olarak sonuç almanın hiç kolay olmadığını da söylemek isterim. Bu ligde inanın bana geçen yıl şampiyon olan bir teknik adam olarak şunu söylemek istiyorum. Genellikle takımlar gün gün değişken performanslar ve değişken konsantrasyonlar gösteriyorlar. Bu konsantrasyonun en çok sağlanacağı takımın da Karşıyaka camiası olduğuna inanıyorum. Bize her takım çok fazla konsantre olacak" açıklamalarını yaptı.

"Bu haftaki dersimiz Pazarspor"

Her maçı ciddiye alacaklarını ifade eden başarılı teknik adam, "Bu haftaki dersimiz Pazarspor. Gerçekten zor bir deplasman olacağını biliyoruz. Geçen hafta kağıt üzerindeki en favori rakiplerimizden Elazığspor'u deplasmanda yenmeyi başardılar. Bu bile bizim için zaten önemli bir done olduğunu düşünüyorum. Biz çok iyi bir takım olma yolunda ilerleyen bir ekibiz, bunu sahaya oynadığımız oyunu daha da geliştirerek yansıtacağız. Zaten bunları yaptığımızda da sonucun geleceğini düşünüyorum. Futbol böyle bir oyun çünkü. Bu yüzden buradan destekleri için önce taraftarımıza daha sonra yönetimimize son olarak da buranın kahramanları olan oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum" cümlelerine yer verdi.

Bilal Ceylan: "Burada olduğum için çok mutluyum"

Karşıyaka'nın Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı 2003 doğumlu sağ bek oyuncusu Bilal Ceylan da İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Ceylan, "Böyle bir camiada forma giydiğim için mutluyum. İki maça çıktık ve güzel galibiyetler aldık. Sahamızda oynadığımız maç benim için daha iyiydi. İlk defa taraftarımızın önünde maça çıktım ve profesyonel kariyerimdeki ilk golümü attım. Onun için çok mutluyum. İnşallah devamı da gelir ve istediğimiz hedef olan şampiyonluğa ulaşırız. Evimizdeki maçta müthiş atmosfer vardı, taraftarlar arkamızdan itici güç oldular. İyi bir performans göstermem de taraftarımızın payı kadar ailemin de maçımı izlemeye gelmesi etkili oldu. Burada iyi bir sezon geçirmek istiyorum ve bu formayı giymekten dolayı çok mutluyum. Hedefimiz şampiyonluk" dedi.