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Ersen Martin, tedavisi sürüyor

AA - Süha Gür - Spor
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Ersen Martin, tedavisi sürüyor

Kalbinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bugün ameliyat edilen eski milli futbolcu Ersen Martin'in tedavisi sürüyor.

Kalbinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bugün ameliyat edilen eski milli futbolcu Ersen Martin'in tedavisi sürüyor.

Hastaneden yapılan açıklamada, aort yırtılması nedeniyle ameliyat edilen Ersen Martin'in operasyonunun ilk etabının iyi geçtiği belirtildi.

Operasyonun ardından yoğun bakıma alınan Ersen'in kritik tablosunun devam ettiği ve tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Futbolculuk kariyerinde aralarında Beşiktaş ve Trabzonspor'un da olduğu birçok takımda oynayan 42 yaşındaki Ersen Martin, 4 kez de A Milli Takım forması giymişti.

AA / Süha Gür - Spor

Ersen Martin, Milli, Spor, Haberler

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