Rahatsızlığı nedeniyle vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından 44 yaşındaki Ersen Martin, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Bornova Yeşilova Mahallesi'ndeki Halife Ömer Camisi'ne getirilen Ersen Martin'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze öncesi Ersen Martin'in ailesi taziyeleri kabul etti.

Cenazeye katılan teknik direktör Rıza Çalımbay gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzgün olduğunu belirterek, "Haberini aldığımızda şok olduk. Sıkıntılar da yaşıyordu. Herkes elinden gelen gayreti gösteriyordu. Beraber çok çalıştık. Hepsinde de her şeyini veren karakterli, kişilikli bir arkadaşımızdı." dedi.

Teknik direktör Servet Çetin de iyi arkadaş oldukları Ersen Martin'i genç yaşta kaybettikleri için üzgün olduğunu vurgulayarak, "Çok iyi bir arkadaşımızdı, Göztepe ve Denizli'de beraber oynadık. Denizli'de de oda arkadaşımdı. Ersen gerçekten de çok pozitif, çevresine enerji veren, mutlu eden, şakalaşmayı çok seven, esprili bir arkadaşımızdı. Onu kaybettiğimiz için gerçekten çok üzgünüm, mekanı cennet olsun inşallah. Gerçekten bu camiada çok sevilen ender kişilerden birisiydi." diye konuştu.

Cenazeye Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar da katıldı.

Aort damarı yırtıldığı için uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra rahatsızlığı devam eden 44 yaşındaki Ersen Martin, 19 Mart'ta vefat etmişti.

Almanya'da 1979 yılında doğan Ersen Martin, Nürnberg'de başladığı futbol kariyerinde Türkiye'de Beşiktaş, Siirtspor, Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor, Trabzonspor, Sivasspor, Manisaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor'da forma giydi.

İspanya'nın Recreativo Huelva ekibinde de futbol oynayan Ersen Martin, 3 kez A Milli Takım'da görev aldı.