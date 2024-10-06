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Ersan Parlatan: 'Hak edilmiş bir puan aldık'

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Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, Pendikspor ile oynanan 1-1'lik maçın ardından yaptığı açıklamada, iki takım açısından da hak edilmiş bir puan aldıklarını söyledi. İlk yarıda maçta etkili olamadıklarını belirten Parlatan, ikinci devre gösterilen reaksiyonu ve oyuncuların arzusunu övdü.

- Ersan Parlatan: "İki taraf açısından hak edilmiş bir puan oldu"

ANKARA - Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, "Maçın geneline bakıldığı zaman iki taraf açısından hak edilmiş bir puan oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Pendikspor Teknik Direktörü Ersan Parlatan, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında ilk devre maça ortak olamadıklarını kaydetti.

Maç boyunca iki farklı devre izlediklerini dile getiren Parlatan, "Bunun çeşitli sebepleri olabilir ama bana göre ana sebebi, ortak ve ikinci topların yanı sıra özellikle ikili mücadeleleri kazanamadık. Rakibimizin bize göre net bir üstünlüğü vardı. Zaten skoru da buldular. Bu bizim için yeni bir durumdu. Bütün maçlarımızda hep öne geçen taraf biz olurduk. İlk defa bir maçta geriye düştük ama takımın ikinci devre verdiği reaksiyon, hem formasyon değişikliği hem de oyuncu değişikliği ile beraberlik golünü atmak için arzulayan bir görüntü sergiledik. O yüzden oyuncularımı kutluyorum. En azından teslim olmadık. Kendi sahamızda elimiz boş dönmek istemiyoruz. Son dakikalarda galibiyete yakın taraf bizdik diye düşünüyorum ama maçın geneline bakıldığı zaman iki taraf açısından hak edilmiş bir puan oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Ersan Parlatan: 'Hak edilmiş bir puan aldık'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUSAB GÜMÜŞER - Spor

Pendikspor Ankara Futbol Yaşam Spor

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