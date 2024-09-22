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Ersan Parlatan: "Bu galibiyet bizi biraz rahatlatacak"

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Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, Iğdır FK maçının ardından galibiyetin takım üzerinde olumlu bir etki yaratacağını belirtti. Parlatan, iyi bir takım olduklarını ve sahada gösterdikleri futbolun hakkını verdiklerini ifade etti.

- Ersan Parlatan: "Bu galibiyet bizi biraz rahatlatacak"

ANKARA - Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, Iğdır FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "İyi bir takım olduğumuzdan eminim. Çok iyi çalışıyoruz. Bu galibiyet de bizi biraz rahatlatacak" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Iğdırspor'u 2-0 skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Parlatan, "Çok istediğimiz bir iç saha galibiyeti aldık. Bana göre haklı bir galibiyet elde ettik. Maçın başından sonuna kadar hem iyi futbol hem doğru mücadele hem pozisyon alma ve üçüncü gol için girişimler yaptık. Neticede 3 puanı da iç sahamızda aldık. Bütün oynadığımız maçlarda takımım gerçekten çok iyi konsantre oldu, iyi başladığımızı söyleyebilirim ama bir türlü devamını getiremiyorduk. İşte bu da usta bir ayak, usta bir kafa Diouf için bir parantez açmak istiyorum. Uzun zamandır bizimle birlikte değil ama bir golcünün ne kadar fark oluşturabileceğini sahada gösterdi. Bu diğer oyuncuların daha az çaba gösterdiği anlamına gelmez. Hepsi çok iyi mücadele etti. İyi bir takım olduğumuzdan eminim. Çok iyi çalışıyoruz. Bu galibiyet de bizi biraz rahatlatacak. Sahaya yansıttığımız futbolu bugün gösterdik" ifadelerini kullandı.

Ersan Parlatan:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN HALİL ÖZBEK - Spor

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