Ersan Kay'dan Galatasaray'ın aktörlerine özel tablo

Okan Buruk, Icardi ve Muslera'yı yağlı tabloya resmetti

Sezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA)- Sanatçı Ersan Kay, futbol dünyasından birçok ismi yağlı boya ile resmetmeye devam ediyor. Çocukluğundan bu yana yaptığı 'akrilik painting' çizimlerle spor dünyasından önemli isimleri resmeden Ersan Kay bu kez şampiyon Galatasaray'ın aktörlerini tabloya yansıttı. Okan Buruk, Icardi ve Muslera'yı aileleri ile yağlı tabloya resmeden Ersan Kay, özel tabloları sarı-kırmızılı takımın efsanelerine hediye etti. Florya'ya giderek yaptığı çalışmaları teslim eden ünlü sanatçıya teşekkür eden Okan Buruk, İcardi ve Muslera çizimler karşısında hayranlıklarını gizleyemediler. Kendileri ile birlikte ailelerinin de yer aldığı özel tabloyu çok beğendiklerini ifade eden 3 isim, Ersan Kay'a imzalı forma hediye ettiler.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023