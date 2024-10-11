Üye Girişi
Haberler

Ersan Ercan, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Bilardo Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ersan Ercan, 135 oyla yeniden göreve getirildi. Ercan, federasyonun gelişimi ve hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığı'na mevcut başkan Ersan Ercan, yeniden seçildi.

Türkiye Bilardo Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, Ankara'da Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Ersan Ercan ile Deniz Yücesan yarıştı.

Divan başkanlığını Sadri Atam'ın yaptığı genel kurulda, seçim öncesinde yönetim kurulu faaliyet ve mali raporu ile denetim kurulu raporu okunarak ibra edildi.

Federasyonun kayıtlı 200 delegesinden 180'i genel kurula katılarak oy kullandı. Ersan Ercan, 135 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday Deniz Yücesan 43 oy aldı, 2 oy da geçersiz sayıldı.

Ersan Ercan, 10 yıl önce göreve geldiklerinde iki odalı, çok yetersiz bir federasyon merkezinde göreve başladıklarını belirterek, "Göreve geldiğimizde altından kalkılması gerçekten zor bir borç yükü, bin civarında aktif lisanslı sporcu sayısı, basında ve kamuoyunda çok kötü bir imaj, hakemsiz sporcuların kendi sayılarını yazdığı, sistemsiz ve az katılımlı turnuvaların yapıldığı, sadece 3 bant bilardodan birkaç sporcuyla oluşan bir milli takım ve üst düzey birçok sporcunun bilardodan kopma noktasına geldiği bir federasyonu 10 sene önce devraldık." diye konuştu.

Göreve geldikleri ilk yılların çok zor geçtiğini, icraat yapmaktan ziyade sporcuların güvenini kazanmakta dahi zorluk çektiklerini dile getiren Ercan, "Oralardan Guinness Rekorlar Kitabı'na Türkiye Bilardo Federasyonunun isminin yazıldığı meşhur 1170 katılımlı turnuvalara geldik. Daha sonraki yıllarda 2 binli katılımlara kadar çıktık, rekorumuzu defalarca egale ettik. Yurt dışına her sene 15 pool bilardo sporcusunu gönderdik, Türkiye'de dünya şampiyonaları düzenledik, 100 milyon kişinin sadece final maçını seyrettiği devasa bir organizasyondan bahsediyorum. Önümüzdeki yıllarda da büyük uluslararası organizasyonları ülkemize getirmek istiyoruz. Şu anda içinde bulunduğunuz bu tesis, dünyanın en büyük ve tek bilardo federasyon binası ve tesisleri." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada hiçbir bilardo federasyonunun ödül vermediği halde kendilerinin sporculara başarı ödülleri verdiğini, deplasmanlı bilardo ligine başlayacaklarını aktaran Ercan, şunları kaydetti:

"Milli eğitime seçmeli ders olarak girmek istiyoruz. Spor lisesi uygulamalarımız da var, 72 spor lisesine de bilardoyu dahil etmeyi hedefliyoruz. Tesisimiz çok güzel ama konaklama sıkıntımız var. Tesisin yanında bir de otel çalışmamız olacak, 4 seneye yaydığımız bir projemiz de budur. Hatalarımız da olmuştur ama 10 yıldır doğrularımızın daha çok olduğuna inanıyorum. Şu tesislerde yaptığımız uluslararası organizasyonlar, dünyadan gelen sporcular, heyetler, ilk kez dünyada bizim uyguladığımız VAR sistemi... Şu anda dünyanın en iyi bilardo tesislerindesiniz. Katılımlarınızdan ve desteklerinizden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum."

Ersan Ercan'ın yeni yönetim kurulunda, Ece İmge Yılmaz, Yağmur Arslan, Muhammed Leysi, Halim Doruk, Cumabey Germi, Yasin Dandan, Turgay Civelek, Murat Tüzül, İhsan Delibaş ve Miray Koraltürk yer aldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Türkiye ankara Spor

Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı

İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı

 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

 Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti

Şubeleri sinek avlayan Köfteci Yusuf için harekete geçtiler
Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı

Sahte mehdi müritleriyle birlikte gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? Türkiye A Milli Takım maçı şifresiz mi? Türkiye- Karadağ maçı HD, şifresiz izleme linki var mı? ALTIN FİYATLARI 11 EKİM | Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 100 Dolar kaç TL? 100 dolar kaç Türk lirası? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 EKİM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul barajlarında doluluk oranı ne kadar? 6 dolar kaç TL? 6 dolar kaç Türk lirası? UEFA Uluslar Ligi Türkiye puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada, kaç puan? MasterChef bu akşam var mı? 11 Ekim Tv8 yayın akışında MasterChef yeni bölümü yayınlanacak mı? TV8 YAYIN AKIŞI 11 EKİM | Bu akşam TV8'de Türkiye-Karadağ maçı saat kaçta? Bu akşam hangi maçlar var? SON DAKİKA: Gebze Belediyesi'nde neler oluyor? Sokak hayvanları öldürüldü mü? Gebze Belediyesi'nde ne oldu? Gebze Belediyesi hayvan katliamı olayı nedir? EXXEN CANLI İZLE: Türkiye-Karadağ maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Bu akşam (11 Ekim) hangi maçlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.