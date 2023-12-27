Errick McCollum, haftanın 5'ine seçildi

P. Karşıyaka'nın 35 yaşındaki oyun kurucusu Errick McCollum, Tofaş müsabakasında gösterdiği performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.

P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Tofaş ile karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı P. Karşıyaka, 98-71 kazanmayı başardı. İzmir ekibinin 35 yaşındaki oyun kurucusu Errick McCollum, Tofaş karşısında etkili bir performansa imza atarak süre aldığı 12 dakikada; 16 sayı, 7 ribaund ve 8 asistle oynadı. Böylece ABD'li oyuncu, galibiyette önemli bir rol oynadı ve gösterdiği bu performansla da Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi. - İZMİR