Errick McCollum Galatasaray'da

FENERBAHÇE Beko kadrosuna Ocak ayında katılarak takıma büyük katkı sağlayan ABD'li oyuncu Errick McCollum ile bugün yolların ayrıldığı duyurulmuştu.Bu gelişmeden saatler sonra Galatasaray MCT Technic tecrübeli basketbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; Galatasaray ile 2016 yılında kazanılan EuroCup şampiyonluğu yaşayan kadronun önemli isimlerinden olan Errick McCollum ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kariyerine yeniden sarı kırmızılı forması giyerek devam edecek olan McCollum'a başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyoruz"