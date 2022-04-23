Erol Bulut ve Stjepan Tomas'tan Fair-Play açıklaması

Stjepan Tomas: Ben bağırdım oyun devam etsin diye

Erol Bulut: Futbolcularımız, penaltı pozisyonunda Fair-Play örneği gösterdi

Karşılaşmanın son anlarında yaşananları da değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Aslında son 10 dakika çok daha heyecanlı olabilirdi. Göztepe baskı uygulamayarak gol ile sonuçlandı. Bizim takım o pozisyonda rakibe baskı yapmadığından biz de gole itiraz ettik. Rakibin de bu durumda topu aldıktan sonra geriye dönmesi gerekiyordu ama onlar ileriye oynayarak kalemize gol attılar. Sonrasında rakibimiz yine gösterdiği fair-play ile topu bize bıraktı ve biz de skoru eşitledik. Sonrasında yaşanan penaltı pozisyonunda ise futbolcularımız fair play örneği gösterdi. Muhammet penaltı pozisyonunda topu dışarı vurdu. Sonrasında da maç berabere bitti" diyerek sözlerini noktaladı.