Erol Bulut: Takımı güçlendirmek için transfer sürecini hızlandırmamız gerekiyor

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, takımın güçlendirilmesi için yeni transferlere geç kalınmadan hız verilmesi gerektiğini söyledi.

Kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Erol Bulut, takımın lig çalışmalarını ve transfer sürecini değerlendirdi. Bulut, 19 Haziran itibarıyla çalışmalara başladığını ve takımda sistem değişikliklerine gittiklerini açıkladı. Futbolcuların ağır idman sürecinden geçirildiğini ve takıma katılacak yeni transferlerle lige hızlı girmeyi amaçladıklarını belirten Bulut, şu ana kadar iki transfer gerçekleştirildiğini hatırlatarak şöyle dedi:

Bu yıl takıma yeni güç katılması gerektiğini söyleyen Bulut, "Yaşadığımız sıkıntılardan dolayı, aldığımız verdiğimiz transferlerden dolayı başkalarına suç atmaktansa kendimizi de eleştirmemiz lazım. Transferlerin çoğunda geçen yıl benim onayım vardı. Onlardan birkaç tanesi istediğimiz performansı vermedi. Bu sene bugün itibarıyla bitireceğimiz ya da hedefleyeceğimiz bir yer söyleyemeyeceğim. Kadromuzun üzerine bir şeyler koymamız lazım. Üç haftamız var yol kat etmemiz gerekiyor. Maalesef baktığımızda şu ana kadar yol kat edemedik" diye konuştu.