Erol Bulut: 'Rakip fair-play örneği gösterince biz de aynı şekilde davranmak istedik'

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-1 berabere biten Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Son dakikalarda rakip fair-play örneği gösterince biz de aynı şekilde davranmak istedik" dedi. Bulut, Göztepe'nin ligden düşmesi ile ilgili "Göztepe'ye çok geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 34. haftasının en kritik maçlarından birinde Göztepe'yi konuk etti. Özellikle son anları büyük heyecana sahne olan ve 1-1 sona eren kritik maç sonrası İzmir ekibi Göztepe'nin matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün Göztepe karşısında 1-1 berabere kaldık. Göztepe'ye çok geçmiş olsun diyorum, çünkü küme düşmesi kesinleşti. Maça baktığımızda oyun anlamında daha çok pozisyon üretmeye çalıştık. Maçın ilk yarısında daha iyiydik. İlk yarıdaki performansı ikinci yarıda gösteremedi ve ikinci yarıda değişiklikler yaptık. Papy'nin hafif bir sakatlığı oldu. Oyundan istediğimiz verimi alamadık ikinci yarı" şeklinde konuştu.

"Rakip fair-play örneği gösterince biz de aynı şekilde davranmak istedik"

Maçın son anlarında yaşanan pozisyonlar ile ilgili de konuşan Erol Bulut, "Maçın son 10 dakikası ilk 80 dakikaya göre çok daha heyecanlı oldu. Son anlarda hakem atışıyla rakip golü bulunca fair-play örneği gösterdiler. O pozisyonda bizim futbolcular hava topu ile oyunu rakibe bıraktı ama onlar gol attı. Bizim takım o pozisyonda rakibe baskı yapmadığından Biz de gole itiraz ettik. Rakibin de bu durumda topu aldıktan sonra geriye dönmesi gerekiyordu ama onlar ileriye oynayarak kalemize gol attılar. Sonrasında rakibimiz yine gösterdiği fair-play ile topu bize bıraktı ve biz de skoru eşitledik. Sonrasında yaşanan penaltı pozisyonunda ise futbolcularımız fair-play örneği gösterdi. Mami, penaltı pozisyonunda topu dışarı vurdu. Sonrasında da maç berabere bitti" ifadelerini kullandı.

"İstifa konusunda birşey diyemem, işime odaklanacağım"

Taraftarların istifa beklentisi ile ilgili soruya da cevap veren Bulut, "O konuda bir şey diyemeyeceğim. Taraftarın yorumlarını düşüncelerini söylemesi doğal bir haktır. Ben bu durumda sakin kalıp işimi odaklanmaya çalışıyorum. Önümüzdeki hafta yönetimimiz ile konuşarak gelecek sezonun planlamasını yapmamız gerekiyor. Şu an için sadece bunu söyleyebilirim" diye konuştu. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Spor