Erol Bulut, İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin teknik direktörü oldu

Süper Lig ekibi Gaziantep FK'yı çalıştıran Erol Bulut, İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin teknik direktörlüğüne getirildi. Cardiff City'nin sahibi Vincent Tan, Erol Bulut'un şevki ve başarıya olan açlığının kendisini çok etkilediğini belirtti.

İngiltere Championship ekibi Cardiff City, teknik direktörlük görevine Erol Bulut'un getirildiğini açıkladı.

Son olarak Süper Lig ekibi Gaziantep FK'yı çalıştıran Erol Bulut'un yeni adresi belli oldu. 48 yaşındaki teknik adam kariyerine İngiliz ekibi Cardiff City'de devam edecek. Cardiff City'nin internet sitesinden yapılan açıklamada Erol Bulut'un pazartesi günü teknik kadro ile tanışacağı ve medyanın sorularını yanıtlayacağı belirtildi.

Cardiff City, geçtiğimiz sezon Championship'i 49 puanla 21'inci sırada tamamlayarak düşme hattının bir basamak yukarısında sezonu bitirmişti.