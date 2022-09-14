Erman Kunter, Tunus Basketbol Erkek Milli Takımı'nın başına getirildi Spor Haberleri Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Tunus Basketbol Erkek Milli Takımı'yla anlaştığını duyurdu. Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Tunus Basketbol Erkek Milli Takımı'yla anlaştığını duyurdu. Deneyimli başantrenör sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son Afrika şampiyonu Tunus Basketbol Milli Takımı'nın başına geçiyorum. Üç yıllık bir yeniden yapılanma sürecini yürüteceğim." ifadelerini kullandı. Spor Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul Erman Kunter basketbol Tunus Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Erman Kunter, Tunus Basketbol Erkek Milli Takımı'nın başına getirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.