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Erman Kunter, Tunus Basketbol Erkek Milli Takımı'nın başına getirildi

Spor Haberleri

Erman Kunter, Tunus Basketbol Erkek Milli Takımı'nın başına getirildi

Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Tunus Basketbol Erkek Milli Takımı'yla anlaştığını duyurdu.

Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Tunus Basketbol Erkek Milli Takımı'yla anlaştığını duyurdu.

Deneyimli başantrenör sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son Afrika şampiyonu Tunus Basketbol Milli Takımı'nın başına geçiyorum. Üç yıllık bir yeniden yapılanma sürecini yürüteceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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