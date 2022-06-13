Erling Haaland, Manchester City'e imzayı attı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erling Haaland, Manchester City'e imzayı attı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Erling Haaland, Manchester City'e imzayı attı

Manchester City, Norveçli golcü Erling Haaland ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Manchester City, Norveçli golcü Erling Haaland ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, beklenen transfer haberini duyurdu. Maviler, Erling Haaland ile 2027 yılına kadar mukavele imzalandığını bildirdi. Borussia Dortmund'dan kadroya katılan Haaland, 5 yıl boyunca City forması giyecek. Başarılı oyuncu, 1 Temmuz'da yeni takımıyla çalışmalara başlayacak.

21 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Dortmund ile toplamda 89 maça çıkmış ve 86 gol, 23 asistlik performans sergilemişti.

Haaland'ın babası Alfie de 13 Haziran 2000'de Manchester City'e transfer olmuştu.

Haaland: "Benim ve ailem için gurur verici bir gün"

Resmi imzayı attıktan sonra kulüp sitesinde açıklamalarda bulunan Haaland, "Benim ve ailem için gurur verici bir gün. Her zaman City'i izledim. Oyun tarzlarına hayran olmamak elde değil, heyecan verici ve benim gibi bir oyuncu için mükemmel olan birçok şans oluşturuyorlar. Bu kadroda çok fazla birinci sınıf oyuncu var ve Pep Guardiola tüm zamanların en iyi teknik direktörlerinden biri. Bu yüzden hedeflerimi gerçekleştirmek için doğru yerde olduğuma inanıyorum. Gol atmak, kupalar kazanmak ve bir futbolcu olarak gelişmek istiyorum ve bunu burada yapabileceğimden eminim. Bu benim için harika bir hamle ve sezona başlamak için sabırsızlanıyorum."

Begiristain: "Kulübümüz için çok heyecan verici bir transfer"

Futbol Direktörü Txiki Begiristain ise transfere ilişkin şunları ekledi:

"Birkaç yıldır Erling'i izliyoruz, bu yüzden onu buraya, Manchester City'ye getirmekten mutluluk duyuyoruz. O çok büyük bir yetenek ve son birkaç sezonda Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri oldu. Gol rekoru olağanüstü ve Borussia Dortmund'daki ve özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansları, en üst düzeyde başarılı olabileceğini kanıtladı. Erling, bir forvette istediğimiz her şeye sahip ve bu kadroda ve bu sistemde başarılı olacağından eminiz. Yükselişi dikkat çekici, ancak hala sadece 21 yaşında. En iyi yılları onun önünde ve Pep ile daha da iyi çalışabileceğinden eminiz. Bu kulübümüz için çok heyecan verici bir transfer ve eminim taraftarlarımız Erling'in bu takımdaki performansını izlemekten keyif alacaklardır." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Borussia Dortmund Erling Haaland Manchester Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title