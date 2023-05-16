Erkekler Süper Lig Cemal Kütahya Sezonu istatistikleri açıklandı

2022-23 Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu normal sezon maçlarının istatistiki bilgileri açıklandı.

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesinden Tolga Özbahar maçlardaki verimlilik puanına göre ligin en iyi oyuncusu olurken, 172 gol ile ligin en golcü oyuncusu Beykoz Belediyesi'nden Samet Kanberoğlu, ligin en iyi kalecisi ise bu sezon Beşiktaş Yurtbay Seramik ve Hatay Büyükşehir Belediyesi formalarını giyen Mehmet Emre oldu.

Beşiktaş Yurtbay Seramik kalecisi Mehmet Emre 229 kurtarış ile en fazla kurtarış yapan kaleci dalında birinci sırayı aldı. Nilüfer Belediyesi'nden Hüseyin Bereket, 16 kurtarış ile hızlı hücum kurtarışı dalında birinci oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediye'den Onur Ersin 65 golle en fazla asist yapan oyuncu dalında ilk sırayı alırken, en fazla hızlı hücum golü atan oyuncu ise 41 gol ile Beşiktaş Yurtbay Sertamik'ten Şevket Yağmuroğlu oldu.

En fazla top kapma sayısında ise Spor Toto oyuncusu Çetin Fengar Çelik ve Sakarya Sakarya Büyükşehir Belediyeden Oğulcan Güney 7 top kapma ile ilk sırayı paylaştılar.

Hentbol Erkekler Süper Ligi normal sezon sonu verilerine göre "altın yedi" ise şu isimlerden oluştu:

"Mehmet Emre (Kaleci/Beşiktaş Yurtbay Seramik), Samet Kanberoğlu (Sol kanat/Beykoz Belediye), Ali Emre Babacan (Sol oyun kurucu/Beykoz Belediye), Mücahit Özalp (Orta oyun kurucu/Mihalıççık), Ramazan Döne (Sağ oyun kurucu/Sakarya Büyükşehir Belediyesi), Şevket Yağmuroğlu (Sağ kanat/Beşiktaş Yurtbay Seramik), Tolga Özbahar (Pivot/İzmir Büyükşehir Belediyesi)."