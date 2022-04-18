Türkiye Kupası Dörtlü Finali öncesi hentbola sponsor desteği

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nin isim sponsorluğu için HDI Sigorta ile anlaşma imzaladı.

28-29 Mayıs tarihlerinde Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak olan Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali öncesi THF ve HDI Sigorta, sponsorluk için anlaşma imzaladı. Şirketin genel merkezinde düzenlenen, THF Başkanı Uğur Kılıç ve HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu'nun katıldığı imza töreninde açıklamalarda bulunan THF Başkanı Kılıç, "HDI Sigorta günümüz zor koşullarında bile olsa birçok takıma kaynak aktaran çok önemli bir kurum. Bu kurumun Hentbol Federasyonu ile iş birliği içinde olması bizim için onur verici. Bu işbirliğini büyüterek farklı alanlara taşıyacağımıza inanıyorum. Tüm camiamıza hayırlı olun. Ceyhan Bey başta olmak üzere tüm HDI Ailesi'ne teşekkür ediyorum. Hentbolumuz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

İmza töreni sonunda Uğur Kılıç ve Ceyhan Hancıoğlu ve Dörtlü Final'de yer alacak takımların sporcularının yer aldığı fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.